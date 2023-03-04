Некоторым звездам пора вспомнить школьную программу.

Некоторым звездам пора вспомнить школьную программу.Ольга БузоваНа съемках шоу"1-11" с Идой Галич экс-звезда "Дома-2" и певица ОльгаБузова проиграла в раунде десятикласснику. Поющая ведущая не справилась сошкольными вопросами по физике, не сумев назвать единицы измерения энергии, силыи давления. Школьник, к слову, легко справился с задачей.Анастасия ВолочковаЗвездная балеринаАнастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной упражнялись в знаниях политературе. К сожалению, королева шпагатов не сумела подать наследнице достойныйпример — она совсем не знает профессию Антона Чехова и, увы, чуть не забыласколько томов в романе "Война и мир".Настя ИвлееваВо время интервьюс Ксенией Собчак блогерша и звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева несмогла назвать род Петра I, автораромана "Отцы и дети", да и настоящую фамилию Сталина блондинка непризнала. Однако, как и Ольга Бузова, Настя сразу предупредила зрителей — по словам девушки,отсутствие базовых знаний не мешает ей хорошо зарабатывать.Алена ШишковаБывшая возлюбленнаяТимати и мать его дочери Алена Шишкова в отличие от Ольги Бузовой проходила тест на знание школьныхвопросов в самых экстремальных условиях. Голова девушки была заключена встеклянный бокс с тараканами. Неудивительно, что красавица не смогла посчитатьквадратный корень из 16. Вот такие суровые условия съемки "Звезд в Африке".Наталья РудоваВ похожихусловиях оказалась и актриса Наталья Рудова. 37-летняя звезда сериалов икомедий не смогла в стрессовой вспомнить, где находится Антарктида. В концеконцов блондинка Наталья, как и блондинка Ольга Бузова, жутко злилась на себя за провал и заявила, что ей очень стыдно.