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<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2023-v-gus-xrustalnom-4-marta-prostilis-s-pogibshim-v-svo-ruslanom-mirazizovym.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном 4 марта простились с погибшим в СВО Русланом Миразизовым</a> - В Гусь-Хрустальном 4 марта похоронили погибшего в ходе СВО военнослужащего, - сообщает пресс-служба городской администрации. Имя бойца не называется, но уточняется, что он учился в гусевской школе №15.