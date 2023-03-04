В Гусь-Хрустальном 4 марта похоронили погибшего в ходе СВО военнослужащего, - сообщает пресс-служба городской администрации. Имя бойца не называется, но уточняется, что он учился в гусевской школе №15.
В Гусь-Хрустальном 4 марта похоронили погибшего в ходе СВО Руслана Миразизова, - сообщает пресс-служба городской администрации. Молодому человеку было 23 года.
Руслан служил в Вооружённых Силах по контракту в звании ефрейтора. В зоне СВО занимал должность механика-водителя взвода управления самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона.
Погиб военнослужащий 21 февраля. Награждён орденом Мужества посмертно.