В марте во Владимирской области пройдут плановые отключения телевизионной и радиовещательной сети. Работы будут проходить по графику: 13 марта с 10:00 до 16:00 – в селе Березники Собинского

В марте во Владимирской области пройдут плановые отключения телевизионной и радиовещательной сети. Работы будут проходить по графику: 13 марта с 10:00 до 16:00 – в селе Березники Собинского района (зона охвата – Собинский район);20 марта с 10:00 до 16:00 – в посёлке Крестниково Ковровского района (зона охвата – г.Ковров, Вязниковский и Ковровский районы);27 марта с