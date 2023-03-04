В Суздале Владимирской области произошло возгорание пиломатериалов на площади 100 квадратных...

В Суздале Владимирской области произошло возгорание пиломатериалов на площади 100 квадратных метров11:364 марта 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на деревообрабатывающем производстве по адресу: г. Суздаль, Промышленный проезд, д. 27.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню на все здание, и оперативно ликвидировали загорание пиломатериалов на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Причины пожара уточняются.Фото МЧС России по Владимирской области