Владимирцы могут возместить часть своих расходов на фитнесс через налоговый вычет. Владимирцы...

Владимирцы могут возместить часть своих расходов на фитнесс через налоговый вычет.Владимирцы могут вернуть часть средств, потраченных на покупку абонемента в фитнес-центр или на оплату детской спортивной секции. Нужно только оформить налоговый вычет.Условия просты: нужно быть официально трудоустроенным и платить налоги с доходов. А спортивная организация или ИП, которая предоставляет услугу, должна входить в перечень, утвержденный в Минспорте. Максимальный размер вычета - 15 600 рублей. Это общий лимит компенсации расходов на спортивные занятия, обучение и лечение.