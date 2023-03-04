В канун 8 марта поговорим, о женской красоте. Владимирские стилисты и фотографы приглашают...

В канун 8 марта поговорим, о женской красоте. Владимирские стилисты и фотографы приглашают взглянуть на нее в двух ракурсах - современном и историческом. Как у них получилось? - оценила Ольга Яцык.Я в принципе люблю то, чем я занимаюсь и......и это действительно прекрасно. Лидия - фотограф, визажист и стилист. Смотреть на мир сквозь призму объектива, кисть или карандаш - ее страсть. Больше двадцати владимирских моделей и фотографов представили свое видение женственности и красоты.Оксана Шевцова - директор областного Дома работников искусств:-Внезапно она ворвалась в нашу жизнь, вошла в наши планы, встроилась и на стенах мы видим удивительное сочетание прошлого, настоящего и местами будущего. Я думаю, что эта выставка - ровно то, что требуется для создания хорошего настроения для начала весны.Это первая подобная выставка, которая действительно дарит настрой на весну.Ольга Яцык:- Проект "Контрасты" - это взгляд на женскую красоту сквозь время и расстояние. Так о нем говорят сами авторы.Два исторических периода - два образа. Основная задача моделей - передать дух времени и характер выбранного образа посредством деталей и погружения в эпоху. Вместе с моделями Анной и Юлией остановились на энергетике Дикого Запада и величии Средневековья.Лидия Веселова - фотограф:- Конечно помогал интернет. Мы просматривали исторические образы женщин, как они выглядели. Конечно же советовались с моделями что им ближе по духу. Чтобы они могли это показать уже на фотографии.Анна предстала дерзкой героиней вестерна. Собирать образ пришлось по крупицам. Шляпу и брюки одолжила подруга, а корсет шел из Архангельска. Говорит, что несмотря на сложности, результатом довольна. Ведь такая "дикая" красота может быть интереснее и ярче платьев и рюшей. Главное - верить в себя.Анна Голубева - модель:-То есть, мне кажется, что это было бы мое душевное отражение в исторической эпохе.- Нужно быть уверенной в себе, красивой...красивой и уверенной - этого достаточно, на самом деле.На контрасте - рыцари Круглого стола, короли и прекрасная дама в лице Юлии. Образ Гвиневры - супруги легендарного короля Артура - родился моментально, говорит модель. Это ее любимые литературные герои. Центральной деталью образа стал меч. Тот самый волшебный экскалибур нашелся в Покрове.Юлия Лейя - модель:- Этим образом я хочу сказать, что женщина может быть не только нежной, но и сильной. Что в каждой женщине есть сила и что нужно ее принимать и не прятать. Женская сила - это здорово.Автор и идейный вдохновитель проекта Вадим Аксенов намерен объединить владимирских фотографов, художников и моделей для будущих творческих проектов. А пока, на пороге - восьмое марта. И главная цель - воспеть красоту женщины - выполнена.Вадим Аксенов - автор проекта "Контрасты":- Это просто манифест женской красоте. Это развлекательный, познавательный момент, который мы сделали.- А в плане планов на будущее, будут другие проекты. В том числе и более серьезные в плане социальной нагрузки.Выставка будет работать до 19 марта включительно. Вход свободный. Успейте прикоснуться к весне и красоте, у которой нет ни возраста, ни времени.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир