А наш корреспондент Ангелина Свищ сегодня побывала в роли зооволонтера. Мы расскажем, как...

А наш корреспондент Ангелина Свищ сегодня побывала в роли зооволонтера. Мы расскажем, как присоединиться к акции "Погуляй собаку".Кто-то любовь ищет, а кто-то готов отдавать ее другим. Для волонтера Карины Крисько общение с четвероногими всегда было чем-то особенным. С юных лет девушка пытается помогать животным. О приюте "Валента" Карина узнала семь лет назад, когда принесла свою кошку на лечение. Увидев, сколько животных нуждается во внимании и уходе, осталась и теперь это ее любимое место в городе.Карина Крисько, волонтер приюта "Валента":-Собаки две я первый раз выгуляла. Поняла что это такое, но вернулась сюда снова уже на каждый выходной приходила гуляла, потому что эмоции которые ты получаешь это просто что-то нереальное. Ты полностью абстрагируешься, наверное от всех проблем каких-то, потому что видишь их реакцию, как им от этого тепло и хорошо.Среди всех собак у Карины есть любимица. Черная как смоль шерсть и добрые глаза. Красотку Мамзель подобрали неравнодушные люди на одном из рынков Владимира. Собака была запугана и долго не шла на контакт с волонтерами приюта. Теперь у Мамзели много друзей не только среди сородичей, но и среди людей. Собака будто снова поверила человеку.Карина Крисько, волонтер приюта "Валента":-Она сидела в клетке когда ее привезли и пугалась даже выходить гулять, то есть она пряталась, бегала от волонтеров, а потом постепенно, вот ее сердце растаяло и теперь она вообще без проглаживания и без человека не представляет своего существования.Приют это отличное место чтобы научиться общению с животными, говорит Карина. Все таки собака это очень большая ответственность и не каждый к ней готов.-Для многих людей возможность попробовать себя хозяином собаки или например многие тоже не могут зависти животное, потому что у родственников аллергия например. Они тоже приходят сюда чтобы временно хотя бы побыть хозяином собаки.А это Бирма. Ей всего два года. В приют она попала еще щенком, поэтому разочароваться в людях не успела. Но, как и наставница Елена, обрела здесь "большую и дружную семью".- Она сначала сидела в доме но так как она такая достаточно большая и активная собачка она теперь сидит в вольере вместе со своим другом Ваней.Сейчас в приюте "Валента" 180 животных. По словам Елены, нужно много сил, чтобы уделить время каждому. Волонтеры ежедневно выгуливают и кормят собак.Елена Голубева, волонтер приюта "Валента":-Ты стараешься по максимуму уделять внимание большему количеству собак. У нас сейчас на самом деле их очень много, волонтеров очень сильно не хватает. Но мы очень сильно стараемся чтобы каждая собачка получила свою долю любви и социализации.Особую социализацию должны проходить и щенки. Начиная с шестинедельного возраста важно не упустить время. Собаки "дичают" без общения и с возрастом им сложнее найти любящий дом.Елена Голубева, волонтер приюта "Валента":- В маленьком возрасте важно не упустить момент чтобы они привыкли к человеку. Потому что у нас бывали такие моменты когда щенкам не удалось получит должного внимания человека и они становились дикими.Анна Болдина, сотрудник приюта "Валента":- Волонтер приходящий к нам как бы на выгул они выполняют такую социальную задачу для наших животных. То есть если не будет волонтеров собаки будут очень быстро зацикливаться на нас соответственно не сможем их пристроить.В последнее время животных стали приносить все чаще, безответственные хозяева выбрасывают нестерилизованных питомцев на улицу. Несмотря на то что, приют сейчас переживает не лучшие времена, он по-прежнему продолжает принимать животных. Но все же надеяться на одних лишь волонтеров не стоит, каждый человек должен сам нести ответственность за своего четвероногого друга.Анна Болдина, сотрудник приюта "Валента":-Зачастую нас не спрашивают когда нам приносят животных сюда. Есть у вас места, а можете ли вы куда-то посадить, а если чем кормить этих животных? То есть, люди просто оставляют они с себя эту ответственность скидывают на нас. Ну как бы усыпить мы этих животных не можем нам приходиться как бы теснить своих и сажать новых.Стать волонтером приюта "Валента" и помочь животным может каждый. В сообществе приюта Вконтакте еженедельно проходит опрос и публикуется памятка для тех, кто хочет прийти и помочь. Это не только доброе дело, но и возможность получить позитивные эмоции, которые собаки с удовольствием разделят.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"