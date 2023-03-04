Владимирский центр по атомной энергии приглашает школьников от 14 до 17 лет принять участие в...
Владимирский центр по атомной энергии приглашает школьников от 14 до 17 лет принять участие в интеллектуальном квизе.
Во Владимире в марте начинается турнир "BrainShaker" для старшеклассников. Это интеллектуальный квиз, который проводит сеть информационных центров по атомной энергии ИЦАЭ. В прошлом году во Владимире полноценный турнир из нескольких раундов был только для взрослых команд.
В марте владимирский ИЦАЭ приглашает старшеклассников от 14 до 17 лет на турнир "BrainShaker".
В игре будет пять раундов:
Классический квиз: игрокам нужно будет ответить на 10 вопросов из разных областей знания.
«Хронограф»: необходимо восстановить хронологическую последовательность открытий, изобретений и других событий в мире науки.
Викторина из пяти вопросов, которые позволят познакомиться с актуальными научными новостями.
Раунд «Кто я?», где нужно понять, от лица какого устройства, механизма или объекта обращается к зрителям автор вопроса.
Вопросы от сотрудников и экспертов сети ИЦАЭ.
Участвовать могут все желающие. Надо собрать команду от 3 до 6 человек и подать заявку.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте myatom.ru/brainshaker-jun-registration
Игра пройдёт 15 марта в 16:00 во Владимирской областной научной библиотеке по адресу: ул. Дзержинского, д. 3.
Фото https://vk.com/atomvladimir