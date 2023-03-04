Владимирский центр по атомной энергии приглашает школьников от 14 до 17 лет принять участие в...

Владимирский центр по атомной энергии приглашает школьников от 14 до 17 лет принять участие в интеллектуальном квизе.Во Владимире в марте начинается турнир "BrainShaker" для старшеклассников. Это интеллектуальный квиз, который проводит сеть информационных центров по атомной энергии ИЦАЭ. В прошлом году во Владимире полноценный турнир из нескольких раундов был только для взрослых команд.В марте владимирский ИЦАЭ приглашает старшеклассников от 14 до 17 лет на турнир "BrainShaker".В игре будет пять раундов:Классический квиз: игрокам нужно будет ответить на 10 вопросов из разных областей знания.«Хронограф»: необходимо восстановить хронологическую последовательность открытий, изобретений и других событий в мире науки.Викторина из пяти вопросов, которые позволят познакомиться с актуальными научными новостями.Раунд «Кто я?», где нужно понять, от лица какого устройства, механизма или объекта обращается к зрителям автор вопроса.Вопросы от сотрудников и экспертов сети ИЦАЭ.Участвовать могут все желающие. Надо собрать команду от 3 до 6 человек и подать заявку.Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте myatom.ru/brainshaker-jun-registrationИгра пройдёт 15 марта в 16:00 во Владимирской областной научной библиотеке по адресу: ул. Дзержинского, д. 3.Фото https://vk.com/atomvladimir