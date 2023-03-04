Власти Владимирской области выделят 100 миллионов рублей на покупку новых автобусов в 2023 году. В...

Власти Владимирской области выделят 100 миллионов рублей на покупку новых автобусов в 2023 году.В 2023 году для муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» власти Владимирской области закупят новые автобусы. 120 миллионов было выделено городу еще в 2022 году. Но в прошлом году удалось закупить всего один троллейбус и один автобус среднего класса за 27,5 миллионов рублей.Оставшиеся 92,44 миллиона рублей из средств дотации городские власти намерены потратить на закупки нового общественного транспорта. Для обслуживания средств передвижения лучше всего подойдет бывшее троллейбусное депо №2 на улице Гастелло, сообщили в мэрии Владимира.По словам заместителя главы города Владимира по вопросам ЖКХ, Глеба Серегина депо требует ремонта, оно долго эксплуатировалось. Также нужно провести первоочередные ремонтные мероприятия и закупить технологическое оборудование, спецтехнику для организации и ремонта подвижного состава. На это необходимо 30 миллионов рублей, еще 19,2 миллиона нужны на закупку оборудования:"Вопрос также связан с транспортным обслуживанием населения. Нами подана заявка на приобретение нового подвижного состава в лизинг. В связи с этим возникает необходимость, и, надеюсь, она будет удовлетворена — в полном объеме или частично — новый подвижной состав нужно будет где-то размещать, обслуживать, чтобы эксплуатация соответствовала тем требованиям, которые предъявляются ко всем транспортным средствам. Для этого предлагается провести ремонтно-восстановительные работы на территории бывшего троллейбусного депо №2 на улице Гастелло", сообщил Глеб Серегин.Эти деньги мэрия предлагает учесть в бюджете и увеличить субсидию на возмещение части затрат, возникших в виде разницы, образовавшейся между расходами и доходами от осуществления деятельности по перевозке пассажиров на 2023 год за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета города на начало года. Изначально эта субсидия была запланирована в размере 100 миллионов рублей.В мэрии Владимира сообщили, что часть помещений бывшего троллейбусного депо №2 и сейчас арендует транспортная компания ОКТО. Будут ли с ним досрочно разрывать договор аренды, подождут окончания годового контракта или позволят перевозчику и дальше арендовать площади депо пока неизвестно.Бюджетное решение было одобрено депутатами без единого вопроса.Фото администрации города Владимира