Во Владимирской области появятся новые пятирублевые и десятирублевые купюры. В России возобновили...

Во Владимирской области появятся новые пятирублевые и десятирублевые купюры.В России возобновили выпуск купюр номиналом пять и десять рублей, сообщил заместитель председателя Центрального Банка, Сергей Белов на встрече Ассоциации банков России.Новые купюры в конце 2022 года уже поступили в ряд регионов и в настоящее время вводятся в обращение. Но в каких именно субъектах вошли в оборот и что изображено на новых пятирублевых и десятирублевых купюрах он не уточнил.Напомним, что в 2000-х годах банкноты номиналом пять и десять рублей находились в активном обращении у населения. Однако тогда из-за их быстрой изнашиваемости, Центральный Банк решил заменить их на более долговечные монеты.Также Центробанк планирует запустить в оборот модернизированную 100-рублёвую банкноту с лета 2023 года.На её лицевой стороне будет Москва, а на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве.Фото pxfuel.com