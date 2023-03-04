Во Владимирской области синоптики прогнозируют снегопад и низкое атмосферное давление. Завтра, 5...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют снегопад и низкое атмосферное давление.Завтра, 5 марта 2023 года погода во Владимире будет пасмурная, снег.Температура воздуха повысится до -1°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -4°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится, но будет оставаться пониженным, от 726 до 733 мм.рт. ст.Народный прогноз погоды5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.Фото pxfuel.com