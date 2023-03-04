Во Владимирской области синоптики прогнозируют снегопад и низкое атмосферное давление.
Завтра, 5...
Во Владимирской области синоптики прогнозируют снегопад и низкое атмосферное давление.
Завтра, 5 марта 2023 года погода во Владимире будет пасмурная, снег.
Температура воздуха повысится до -1°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -4°C.
Ветер западный, 4м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится, но будет оставаться пониженным, от 726 до 733 мм.рт. ст.
Народный прогноз погоды
5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.
Фото pxfuel.com