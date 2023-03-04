За ходом строительства новой школы в Гусь-Хрустальном власти будут следить в онлайн-режиме.
Мэрия...
За ходом строительства новой школы в Гусь-Хрустальном власти будут следить в онлайн-режиме.
Мэрия Гусь-Хрустального установила камеры на стройплощадке нового корпуса школы №15 — это сделано, чтобы контролировать ход работ, поскольку на первом этапе подрядчик существенно отставал от графика.
«Поставил условие подрядной организации об установке на строительной площадке онлайн-камер видеонаблюдения, позволяющих отслеживать ход строительства в режиме прямого эфира. Теперь могу контролировать процесс в любое время на экране смартфона», - написал в соцсетях глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.
Школу на 350 мест начали строить осенью 2022 года. В начале подрядчики на месяц отставали от необходимых темпов работ. В январе к подрядчику пожаловала прокуратура. К тому моменту организация выполнила всего 13 из 50 этапов.
Сейчас на объекте завершена заливка бетонного основания фундамента, уже строится первый этаж. На стройплощадке регулярно работает до 40 человек.
К концу года власти Владимирской области планируют сдать в эксплуатацию школы в Коврове, Покрове, Сновицах, Гусь-Хрустальном и Вязниках.
Фото администрации города Гусь-Хрустальный