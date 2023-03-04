За ходом строительства новой школы в Гусь-Хрустальном власти будут следить в онлайн-режиме. Мэрия...

За ходом строительства новой школы в Гусь-Хрустальном власти будут следить в онлайн-режиме.Мэрия Гусь-Хрустального установила камеры на стройплощадке нового корпуса школы №15 — это сделано, чтобы контролировать ход работ, поскольку на первом этапе подрядчик существенно отставал от графика.«Поставил условие подрядной организации об установке на строительной площадке онлайн-камер видеонаблюдения, позволяющих отслеживать ход строительства в режиме прямого эфира. Теперь могу контролировать процесс в любое время на экране смартфона», - написал в соцсетях глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.Школу на 350 мест начали строить осенью 2022 года. В начале подрядчики на месяц отставали от необходимых темпов работ. В январе к подрядчику пожаловала прокуратура. К тому моменту организация выполнила всего 13 из 50 этапов.Сейчас на объекте завершена заливка бетонного основания фундамента, уже строится первый этаж. На стройплощадке регулярно работает до 40 человек.К концу года власти Владимирской области планируют сдать в эксплуатацию школы в Коврове, Покрове, Сновицах, Гусь-Хрустальном и Вязниках.Фото администрации города Гусь-Хрустальный