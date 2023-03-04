Судьба дарит Александру Панкратову-Черному новые испытания.
Судьба дарит Александру Панкратову-Черному новые испытания.
73-летний актер и кинорежиссер Александр
Панкратов-Черный прославился на всю страну по фильму "Мы из джаза". В
этом году фильму исполняется уже 40 лет, а актер с удовольствием вспоминает дни
съемок. Однако, поклонники еще могут застать талант Панкратова-Черного на сцене
или в кадре.
По мнению ,
несмотря на почтенный возраст, в жизни Александра Панкратова-Черного еще могут
быть новые свершения. Этот год будет для актера очень хорошим. Ему по-прежнему важно
выходить в свет и показывать себя, реализуя свои таланты и сильные стороны.
Сейчас уже, по прошествии лет, актер может
испытывать так называемое "мнимое одиночество". У него даже могут
быть депрессии, но Александр никогда этого не покажет, говорит эксперт. Один из
его минусов разгульная жизнь, плоды которой он может ощущать в отсутствии
внутренней гармонии.
"Женщин у него было очень много в
жизни. Такое бывает у людей с энергией Венеры — большое количество любвеобильности
и, если не предали, верности", — говорит Фарида.
Не остается Александр Панкратов-Черный в
стороне и от общественной повестки. Так, разочарованный поведением Ивана Урганта
актер публично высказал свое мнение о ведущем.