Судьба дарит Александру Панкратову-Черному новые испытания.

Судьба дарит Александру Панкратову-Черному новые испытания.73-летний актер и кинорежиссер АлександрПанкратов-Черный прославился на всю страну по фильму "Мы из джаза". Вэтом году фильму исполняется уже 40 лет, а актер с удовольствием вспоминает днисъемок. Однако, поклонники еще могут застать талант Панкратова-Черного на сценеили в кадре.По мнению ,несмотря на почтенный возраст, в жизни Александра Панкратова-Черного еще могутбыть новые свершения. Этот год будет для актера очень хорошим. Ему по-прежнему важновыходить в свет и показывать себя, реализуя свои таланты и сильные стороны.Сейчас уже, по прошествии лет, актер можетиспытывать так называемое "мнимое одиночество". У него даже могутбыть депрессии, но Александр никогда этого не покажет, говорит эксперт. Один изего минусов разгульная жизнь, плоды которой он может ощущать в отсутствиивнутренней гармонии."Женщин у него было очень много вжизни. Такое бывает у людей с энергией Венеры — большое количество любвеобильностии, если не предали, верности", — говорит Фарида.Не остается Александр Панкратов-Черный встороне и от общественной повестки. Так, разочарованный поведением Ивана Ургантаактер публично высказал свое мнение о ведущем.