11-летний школьник Александр Решетников из Владимира попробовал себя в роли командира вертолета...

11-летний школьник Александр Решетников из Владимира попробовал себя в роли командира вертолета МИ-8Сбылась еще одна детская мечта.Желание мальчика исполнил Алексей Купин, начальник главного управления МЧС России по Владимирской области. Благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний", Саша Решетников побывал на аэродроме Семязино, посидел в кабине пилота, узнал, для чего нужны эти рычаги и кнопки. Школьнику также рассказали, в выполнении каких задач участвует МИ-8.Александр Решетников, школьник из г.Владимира:- Я хочу стать пилотом МИ-8 вертолета. И уже готовлюсь поехать в Суворовское училище в Твери.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Увидели такие неподдельные эмоции молодого человека. Совершенно патриотические. Он уже такой будущий защитник нашей родины. Я думаю, что это такая хорошая история, которая позволяет ребятам быть патриотами нашей страны.