Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

За вторую половину февраля 379 жалоб поступило от владимирцев на Платформу обратной связи. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.Чаще всего жители региона оставляли свои недовольства по поводу автодорог – таких заявок было 213. На втором месте содержание дворовых территорий, в общей сложности 51 гражданин пожаловался на это.Также 37 обращений было на тему поддержания чистоты в многоквартирных домах (37 жалоб), благоустройства городских территорий (23) и мусора (18). Все заявки были отправлены на рассмотрение в профильные органы.Напомним, оставить заявку можно на сайте и в приложении Госуслуг, а также в меню группы мэрии Владимира.