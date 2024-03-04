Дмитрий Наумов отчитался о своей работе и деятельности администрации Владимира за прошлый год. Его, как и прежде, поддерживал глава региона, который также прокомментировал предстоящие

Дмитрий Наумов отчитался о своей работе и деятельности администрации Владимира за прошлый год. Его, как и прежде, поддерживал глава региона, который также прокомментировал предстоящие планы развития города и упомянул об уже сделанном за 2023 год. Оказалось, Александра Авдеева не всё устроило в работе муниципальных властей. Свой доклад Дмитрий Наумов начал с вполне общих чисел, характеризующих