Адресное информирование граждан, политические дебаты, кандидаты: во Владимирской области...

Адресное информирование граждан, политические дебаты, кандидаты: во Владимирской области продолжается подготовка к выборамМеньше двух недель до главных выборов страны. Президентские выборы, напомню, пройдут 15, 16 и 17 марта. Региональный штаб общественного наблюдения гарантирует открытость, честность и законность процедуры голосования. За его ходом в регионе будут следить более двух с половиной тысячи наблюдателей. Свыше 50-ти общественных организаций заключили соглашение со Штабом.Галина Мизелева - руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами:- 3 дня - 15,16,17 марта работает центр наблюдения. У нас устанавливается большая видеостена. Ведется видеонаблюдение на каждом участке и видеозапись. И при необходимости мы выезжаем на участки тоже для того, чтобы рассмотреть какие-то ситуации, если появляются жалобы и какие-то обращения. И вот здесь общественные организации, которые заключили с нами соглашения, они нам помогают в этой работе.Усилиями областного Общества инвалидов, Владимирского техникума экономики и права, а также Владимирского госуниверситета подготовлены свыше 40 инклюзивных волонтеров. Они будут сопровождать до избирательных участков людей с ограниченными возможностями.Продолжается и предвыборное адресное информирование граждан. Оно продлится до 7 марта. Отдать свой голос за кандидата в Президенты можно будет несколькими способами: прийти на участок лично или, если сменилось место регистрации, стать мобильным избирателем. Также для удобства обеспечено и выездное голосование. Свой выбор можно сделать и дистанционно.Максим Быстров - председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Последний раз с аудиторией юридического института общался,процентов, наверное, 40% проголосует через ДЭГ. Что им это удобнее, могут взять телефон и проголосовать. Отдать свой голос. Какие-то молодые люди ,как не удивительно, для меня это было очень удивительно. Говорят, что мы хотим именно прийти на избирательный участок и положить именно бюллетень туда. То есть, все время говорят, что это прерогатива старшего поколения, молодежь тоже хочет прийти и положить бюллетень.Внутренний туризм стал темой очередной утренней дискуссии в прямом эфире ГТРК "Владимир". В преддверии выборов Президента Российской Федерации продолжаются политические дебаты.Сегодня они прошли на телеканалах Россия 1 и Россия 24. В студии ГТРК "Владимир" доверенные лица кандидатов на высший должностной пост страны говорили об одном из важнейших направлений развития Владимирской области. Кандидата в Президенты России Владимира Путина представил Андрей Туманов - из федерального списка доверенных лиц.Интересы кандидата в Президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого представил Александр Бугаев. В дискуссии принял участие и доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова - Борис Оверчук. Следующие раунды дебатов уже завтра.Во Владимирской области прошла акция ЛДПР - "Всероссийский прием граждан". Это новый формат работы доверенных лиц кандидата в Президенты Леонида Слуцкого,координаторов региональных отделений ЛДПР, а также активистов партии с гражданами. Прием проходит ежемесячно.Проект был создан в ноябре 2023 года. За это время по стране приняты более шестидесяти трех тысяч обращений социальной тематики, про жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, помощь участникам СВО.По мнению руководителя партии, кандидата в Президенты Леонида Слуцкого, такая работа позволяет одномоментно услышать нужды тысяч граждан страны, донастроить законопроекты и инициативы, чтобы они отвечали потребностям людей.