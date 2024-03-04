Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства региона.

Делегация из Владимирской области прибыла в Город молодёжи мира. Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства региона.«Ребята активно участвуют в деловой и культурной программах. И с удовольствием общаются с иностранными участниками», – пишут в информационном Центре.Сейчас в городе Сириус (неподалёку от Сочи) Росмолодёжь принимает более 20 тысяч молодых лидеров из 188 стран. До 7 марта там будет проходить Всемирный фестиваль. Гости задействованы в бизнесе, науке, культуре или медиа.