Изменения – ответ областных парламентариев на актуальные задачи. Перераспределяются средства внутри бюджета: это нераспределенные остатки или, например, программные резервы. Михаил

Изменения – ответ областных парламентариев на актуальные задачи. Перераспределяются средства внутри бюджета: это нераспределенные остатки или, например, программные резервы. Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Заксобрания области Перераспределение средств – это абсолютно нормальная практика. Это, такая тонкая подстройка бюджета. Средства, которые ранее выделялись на определенные направления, а теперь тонко подстраиваются под то, что необходимо на сегодняшний