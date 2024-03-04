Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

До утра на нескольких улицах Владимира будут чистить снег. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.Так, чтобы не мешать работе спецтранспорта, машины лучше не оставлять на следующих улицах:Юрьев-Польское шоссе;Ул. Куйбышева (дублер);Ул. Добросельская (дублер);Ул. Добросельская, в том числе дорога к дому №230;Ул. Северная, от ул. Усти-на-Лабе до 2-го Почаевского проезда;Ул. Балакирева, от дома №30 до бульвара Художника Иванова;Ул. Б. Нижегородская, от ул. Мира до дома №102 и обратно.