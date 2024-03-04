Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
До утра на нескольких улицах Владимира будут чистить снег. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Так, чтобы не мешать работе спецтранспорта, машины лучше не оставлять на следующих улицах:
Юрьев-Польское шоссе;
Ул. Куйбышева (дублер);
Ул. Добросельская (дублер);
Ул. Добросельская, в том числе дорога к дому №230;
Ул. Северная, от ул. Усти-на-Лабе до 2-го Почаевского проезда;
Ул. Балакирева, от дома №30 до бульвара Художника Иванова;
Ул. Б. Нижегородская, от ул. Мира до дома №102 и обратно.