ФНС проводит эксперимент по предоставлению комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн».

ФНС проводит эксперимент по предоставлению комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». С его помощью россияне смогут дистанционно на сайте ФНС зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть расчетный счет в банке. ВТБ участвует в этом проекте.С 1 марта сервис запускается в экспериментальном режиме. Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы «Госключ» либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе.«Поддержка предпринимателей и внедрение для них инновационных сервисов – один из приоритетов нашей стратегии. Банк развивает собственные решения и активно участвует в инициативах государства по цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. Сегодня партнеры могут открыть у нас расчетный счет онлайн. Но чтобы предложить эту возможность всем россиянам, заинтересованным в регистрации бизнеса с открытием счета в максимально короткие сроки, мы подключаемся к проекту ФНС и Правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России», − отметил Денис Бортников, заместить президента – председателя правления ВТБ.Услуга «Старт бизнеса онлайн» особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр Биометрических Технологий» до 1 марта 2025 года.