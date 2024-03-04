Гребень антициклона установит во Владимирской области минусовые температуры На Европейской части...

Гребень антициклона установит во Владимирской области минусовые температурыНа Европейской части России устанавливаются северные потоки в средней тропосфере. Это означает, что во Владимирской области значительно похолодает.Во вторник, 5 марта 2024 года, дневной прогрев ослабеет. Показания термометров будут вполне комфортными, хоть и не превысят нулевые значения: -1°С.В Гидрометцентре сообщают: небо постепенно затянут облака, - выпадут осадки в виде «несерьезного» снегопада: 0,1 мм.Скорость северо-восточного ветра составит 3м/с, а влажность опустится до 71%.По прогнозам синоптиков, «пик» похолодания владимирцы ощутят в темное время суток. Вечером ожидайте на столбиках термометра отметку -5°С.На протяжении дня атмосферное давление будет повышаться и достигнет 757 мм ртутного столба.Весна все еще борется с зимой, а человеку остается только расслабиться и радоваться любому исходу дня. Вдохновляться любыми временами года умели русские поэты:«В борьбе с весной редеет зимний холод,Сеть проволок свободней и нежней,Снег, потемневший, сложен в кучи, сколот,Даль улицы исполнена теней.Вдали, вблизи — все мне твердит о смене:И стаи птиц, кружащих над крестом,И ручеек, звеня, бегущий в пене, —И женщина с огромным животом.»(Валерий Брюсов)Народный прогноз на 5 марта:На Руси верили: если на улицах уже побежали ручьи, то посевная начнётся рано; если день выдался солнечный и тёплый, то весна порадует хорошей погодой; высокий полет стаи ворон предвещает скорое появление снега.Фото: freepik.com; нейросеть