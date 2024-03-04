Гребень антициклона установит во Владимирской области минусовые температуры
На Европейской части...
Гребень антициклона установит во Владимирской области минусовые температуры
На Европейской части России устанавливаются северные потоки в средней тропосфере. Это означает, что во Владимирской области значительно похолодает.
Во вторник, 5 марта 2024 года, дневной прогрев ослабеет. Показания термометров будут вполне комфортными, хоть и не превысят нулевые значения: -1°С.
В Гидрометцентре сообщают: небо постепенно затянут облака, - выпадут осадки в виде «несерьезного» снегопада: 0,1 мм.
Скорость северо-восточного ветра составит 3м/с, а влажность опустится до 71%.
По прогнозам синоптиков, «пик» похолодания владимирцы ощутят в темное время суток. Вечером ожидайте на столбиках термометра отметку -5°С.
На протяжении дня атмосферное давление будет повышаться и достигнет 757 мм ртутного столба.
Весна все еще борется с зимой, а человеку остается только расслабиться и радоваться любому исходу дня. Вдохновляться любыми временами года умели русские поэты:
«В борьбе с весной редеет зимний холод,
Сеть проволок свободней и нежней,
Снег, потемневший, сложен в кучи, сколот,
Даль улицы исполнена теней.
Вдали, вблизи — все мне твердит о смене:
И стаи птиц, кружащих над крестом,
И ручеек, звеня, бегущий в пене, —
И женщина с огромным животом.»
(Валерий Брюсов)
Народный прогноз на 5 марта:
На Руси верили: если на улицах уже побежали ручьи, то посевная начнётся рано; если день выдался солнечный и тёплый, то весна порадует хорошей погодой; высокий полет стаи ворон предвещает скорое появление снега.
Фото: freepik.com; нейросеть