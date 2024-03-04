Интеллектуальная транспортная система дает первые результаты, сообщили во «Владупрадор». Так, например, удалось устранить пробку, которая в выходные дни образуется на пересечении

Интеллектуальная транспортная система дает первые результаты, сообщили во «Владупрадор». Так, например, удалось устранить пробку, которая в выходные дни образуется на пересечении проспекта Ленина с улицей Чайковского и Большим проездом (площадь Победы). Поправить дорожное движение на этом участке удалось с помощью анализа трафика транспортных потоков. Выяснилось, что из-за работы светофора в выходные дни на этом перекрестке