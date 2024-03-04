Инвалиды боевых действий из числа ветеранов СВО получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Соответствующий приказ уже подписал губернатор Александр Авдеев. Выплаты будут произведены в апреле.

Инвалиды боевых действий из числа ветеранов СВО получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Соответствующий приказ уже подписал губернатор Александр Авдеев. Выплаты будут произведены в апреле. Как объяснили в правительстве области, они будут направлены в беззаявительном порядке. Напомним, ежегодные выплаты ко Дню Победы положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, узникам, блокадникам, «жителям осажденного