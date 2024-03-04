Как во Владимирской области будут бороться с нелегальными перевозчиками? В прокуратуре...

Как во Владимирской области будут бороться с нелегальными перевозчиками?В прокуратуре Владимирской области состоялось заседание Совета по защите малого и среднего предпринимательства под председательством первого заместителя главы надзорного ведомства Юлии Вячеславовны Калистовой.В мероприятии приняли участие представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей области, УМВД региона, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, территориального отдела государственного автодорожного надзора по Владимирской области, УФАС России по региону, а также субъекты предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров.В ходе совещания Юлия Вячеславовна отметила, что приоритетной задачей деятельности всех контрольно-надзорных органов региона является безопасность пассажиров и предоставление качественных услуг транспортного обслуживания населения.Помимо этого, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков – это, в первую очередь, забота о сохранности граждан.«В 2023 году более 30 нелегальных перевозчиков привлечены к административной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ходе заседания подчеркнули, что борьба с нелегальными перевозчиками не может быть решена только административными и запретительными мерами. Необходим пересмотр подходов к организации всей системы автоперевозок, с учетом перемен в обществе, так как действующие правила не всегда учитывают потребности граждан: расписание часто неудобно для пассажиров, а в «час-пик» количества автобусов не хватает.В настоящее время в регионе действуют 89 регулярных межмуниципальных и междугородних маршрутов, на которых осуществляют деятельность более 30 предприятий.В результате заседания общественного Совета скоординирована работа уполномоченных контрольных органов, а также выработаны конкретные мероприятия, направленные на недопущение фактов осуществления деятельности по нелегальной перевозке пассажиров.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области