Какие нововведения ждут владимирцев в марте 2024 года? Краткосрочный полис ОСАГО и новые...

Какие нововведения ждут владимирцев в марте 2024 года?Краткосрочный полис ОСАГО и новые требования к зоомагазинам. В марте в нашей стране вступили или еще вступят в силу ряд нововведений. О некоторых, в нашем обзоре. Итак,- Теперь владельцам автомобилей разрешено заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного до трех месяцев. Раньше полис оформлялся на год. Нововведение будет полезно тем, кто, например, редко пользуется машиной.- Стали обязательными маркировка и учет сельскохозяйственных животных. Закон не распространяется на домашних питомцев. Регистрировать нужно крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец, коз, домашних птиц, кроликов и тому подобных.- Ужесточились требования к зоомагазинам. Продавцов животных обяжут сделать специальное освещение - приближенное к естественному циклу. Клетки, вольеры и аквариумы должны быть специально оборудованы и соответствовать возрасту и размеру животного.- А с 8-го марта расширится список некоммерческих организаций, которые могут получать господдержку. В него войдут организации, занимающиеся вопросами семьи и безнадзорными животными.