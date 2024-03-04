Какие правки в закон о региональном бюджете на 2024 год приняли на заседании Законодательного...

Какие правки в закон о региональном бюджете на 2024 год приняли на заседании Законодательного Собрания Владимирской области?Депутаты облпарламента приняли первые в этом году правки бюджета. В частности региональному Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства - переданы средства на достройку дома на Верхней Дуброве. Работы начнутся в 25-ом году и завершатся в 26-ом.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области:- Поддержали инициативу Губернатора, по которой будет оказана помощь проблемным дольщикам Владимирской области. Более 400 миллионов рублей в ближайшие 3 года будет предусмотрено на то чтобы достроить проблемные дома.В Заксобрании надеются, что эти расходы областного бюджета федерация компенсирует, поскольку на очереди еще несколько крупных "недостроев". Большая часть это наследие бизнесмена Игоря Другова. Банкротом признана лишь одна из трех его стройфирм, сам Другов - под подпиской о невыезде, предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.Еще одна статья расходов, которую одобрили депутаты, касается коммунальной сферы. 350 миллионов рублей из региональной казны перенаправят на строительство котельных в Кольчугине и в поселке Горка Киржачского района. Предусмотрены средства и на завершение ремонта моста через железную дорогу в Камешкове.Еще одна заметная поправка касается водителей скорых. Им увеличат социальные выплаты.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области- Выплата из регионального бюджета водителям скорой помощи. До сегодняшнего дня она составляла 3 тысячи рублей, мы увеличили в 2 раза до 6 тысяч рублей. Тем самым мы поддерживаем эту категорию, а во вторых мы закрепляем кадры именно здесь в здравоохранении.