Медработники из Владимирской области признаны одними из лучших в России Юбилейный 25 Конгресс...

Медработники из Владимирской области признаны одними из лучших в РоссииЮбилейный 25 Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» открылся в Москве. Специалисты обсудили вопросы здравоохранения молодежи и обеспечения качественной медпомощью детей.В состав делегации от Владимиркой области вошли 46 врачей во главе с вице-губернатором Константином Барановым. Мероприятие посетили: начальник отдела детства и родовспоможения регионального Минздрава Татьяна Сорокина, а также президент регионального отделения Союза педиатров России, врач детской больницы округа Муром — Татьяна Пивикина.Итоги конкурсов среди медицинского сообщества РФ подвели на церемонии открытия: наградили дипломами Союза педиатров России и денежной премией. Медики Владимирской области отличились высоким уровнем профессионализма.Педиатр Муромской районной детской больницы Татьяна Кузнецова признана лучшим детским врачом России.Помимо этого, старшая медицинская сестра детской поликлиники Городской больницы №2 города Владимира — Ольга Лазарева, - стала лучшей детской медсестрой.Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области