На текущей неделе, с 4 по 10 марта 2024 года, на автотрассах во Владимирской области установят 16 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 4 по 10 марта 2024 года, на автотрассах во Владимирской области установят 16 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства 33-го региона.Камеры будут выявлять нарушителей ПДД на а/д Р-132 «Золотое кольцо», федеральной трассе М-7«Волга», а/д А-108 «Московское большое кольцо» и дороге «Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики».