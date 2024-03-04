На одном из перекрестков города Владимира из-за пробок дорожники скорректировали работу...

На одном из перекрестков города Владимира из-за "пробок" дорожники скорректировали работу светофоровНа основе многочисленных жалоб жителей города, специалистами «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» проведен анализ транспортных потоков на перекрестке: проспект Ленина – улица Чайковского – Большой проезд (площадь Победы). Об этом сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.В ходе анализа установлено, что схема работы светофора в выходные дни затрудняет движение транспорта на данном перекрестке, что в свою очередь влечет к образованию «пробки»."В соответствии с результатами данного анализа принято решение на изменение графика работы данного светофорного объекта путем исключения из него выходных дней", - добавили в ведомстве.В ведомстве сообщили, что транспортный поток улучшился. В пример привели выходные дни с 23 по 25 февраля, заявив, что "пробок" на дорогах не было.Кроме того, в Министерстве планируют изменение схемы работы светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана.Фото: freepik.com