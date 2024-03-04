Народные приметы на 5 марта. Почему в День Катыша нужно избавиться от старой обуви? По народному...

Народные приметы на 5 марта. Почему в День Катыша нужно избавиться от старой обуви?По народному календарю, 5 марта 2024 года, отмечается день Катыша. Православная церковь вспоминает святителя Льва Катанского, жившего в 18 веке.Преподобный был епископом города Катания, который находится на острове Сицилия. Он умел лечить людей и творить чудеса. Своими молитвенными подвигами он запомнился верующим, и каждый год 5 марта православные его чтят и восхваляют.У крестьян этот день символизировался с уходом зимы, поэтому нужно было «напоследок» насладиться ее дарами. Наши предки прозвали его «Катышем» в честь катания на санках, - пока снег еще не растаял.Помимо этого, Льва Катанского считали покровителем звезд. Народ верил, что, когда рождается человек, - на небе появляется звезда. Она растет вместе с ним и развивается. Падающая звезда означала окончание жизненного пути.Что можно и нельзя делать в день Катыша?- Можно избавиться от старых вещей, особенно от обуви. Крестьяне считали, что таким образом человек привлекает в свою жизнь достаток и благополучие.- Не рекомендуется в этот день смотреть на звезды. В народе были уверены, что увиденная падающая звезда - плохая примета.- Не надо 5 марта женщинам завивать волосы, – о них будут сплетничать, а мужчинам подстригать бороду, – это примета к убытку и тратам.- Рекомендуется заняться активным отдыхом, особенно катанием с горки. Наши предки верили: дальше всех съехать с горки на санях – к счастью.- Стоит запомнить свой сон, а лучше записать, ведь тот, который приснится в ночь на 5 марта, - сбудется в точности. А яркие сновидения, которые запомнились в деталях, - могут исполниться в течение недели.Погодные приметы на 5 марта:- Снежный день предвещал хороший урожай.- Галки и сороки в снегу купаются – к оттепели.- Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.- Если вороны стаями, то вьются, то садятся на землю, — это значит, что они предвещает перемену погоды.Фото: freepik.com