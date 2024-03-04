Народные приметы на 5 марта. Почему в День Катыша нужно избавиться от старой обуви?
По народному...
Народные приметы на 5 марта. Почему в День Катыша нужно избавиться от старой обуви?
По народному календарю, 5 марта 2024 года, отмечается день Катыша. Православная церковь вспоминает святителя Льва Катанского, жившего в 18 веке.
Преподобный был епископом города Катания, который находится на острове Сицилия. Он умел лечить людей и творить чудеса. Своими молитвенными подвигами он запомнился верующим, и каждый год 5 марта православные его чтят и восхваляют.
У крестьян этот день символизировался с уходом зимы, поэтому нужно было «напоследок» насладиться ее дарами. Наши предки прозвали его «Катышем» в честь катания на санках, - пока снег еще не растаял.
Помимо этого, Льва Катанского считали покровителем звезд. Народ верил, что, когда рождается человек, - на небе появляется звезда. Она растет вместе с ним и развивается. Падающая звезда означала окончание жизненного пути.
Что можно и нельзя делать в день Катыша?
- Можно избавиться от старых вещей, особенно от обуви. Крестьяне считали, что таким образом человек привлекает в свою жизнь достаток и благополучие.
- Не рекомендуется в этот день смотреть на звезды. В народе были уверены, что увиденная падающая звезда - плохая примета.
- Не надо 5 марта женщинам завивать волосы, – о них будут сплетничать, а мужчинам подстригать бороду, – это примета к убытку и тратам.
- Рекомендуется заняться активным отдыхом, особенно катанием с горки. Наши предки верили: дальше всех съехать с горки на санях – к счастью.
- Стоит запомнить свой сон, а лучше записать, ведь тот, который приснится в ночь на 5 марта, - сбудется в точности. А яркие сновидения, которые запомнились в деталях, - могут исполниться в течение недели.
Погодные приметы на 5 марта:
- Снежный день предвещал хороший урожай.
- Галки и сороки в снегу купаются – к оттепели.
- Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.
- Если вороны стаями, то вьются, то садятся на землю, — это значит, что они предвещает перемену погоды.
Фото: freepik.com