Несовершеннолетние жители Киржача обвиняются в заведомо ложных сообщениях об акте...

Несовершеннолетние жители Киржача обвиняются в заведомо ложных сообщениях об акте терроризмаСотрудниками УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двоих жителей Киржача 2007 года рождения, причастных к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.24 и 25 января 2024 года фигуранты совершили звонки в ОМВД России по Киржачскому району с ложными сообщениями о готовящемся взрыве в одном из учебных учреждений Владимирской области. Это повлекло за собой эвакуацию граждан, нарушение функционирования организации, а также значительные затраты средств экстренных служб на проверку данного сообщения.Благодаря взаимодействию с ОБК УМВД России по Владимирской области и СУ СК России по Владимирской области, нарушители были оперативно задержаны, несмотря на техническую конспирацию.Как итог, - возбуждено 2 уголовных дела по ч.2 ст. 207 УК России. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области