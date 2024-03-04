Состоялось заседание совета по защите малого и среднего бизнеса.

Как сообщает региональная прокуратура, в ходе собрания по защите предприятий среднего и малого масштаба были поставлены новые задачи. Приоритетной осталась безопасность граждан и качественные услуги транспорта.Также было сказано, что запретительные меры не помогут решить проблему с нелегалами. В конце совещания Совета был скоординирован план работы контролирующих органов, организованы несколько мероприятий по недопущению нелегальной перевозки.