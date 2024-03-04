Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Паровозик из шести машин образовался на трассе М-7 во Владимире. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.Авария произошла вчера, 3 марта, в районе 16:10 около дома №6 по улице Куйбышева. Её, так скажем, организатором стал водитель Форда «Транзит». Мужчина 1991 года рождения ехал слишком близко к Хендаю «Солярис», после чего врезался ему в багажник.Далее к ДТП подтянулись ещё четыре машины – Рено «Логан», Форд «Фокус», Опель и Лада «Веста». Как уточняют автоинспекторы, пострадавших в аварии нет.