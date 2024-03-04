Соответствующий указ уже подписал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.

По 10 тысяч рублей получат владимирские инвалиды из числа ветеранов спецоперации на Украине. Соответствующий указ уже подписал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Такая выплата организовывается ко Дню Победы. Она будет произведена в беззаявительном порядке уже в следующем месяце.Как и в прошлые годы, деньги к 9 мая получат участники Великой Отечественной войны, блокадники, жители осаждённого Севастополя, а также члены семей ветеранов ВОв, сотрудников ОВД и пострадавших от радиации людей. Помимо того, по 5 тысяч рублей получат вдовы погибших участников специальной военной операции.На выплаты из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей.