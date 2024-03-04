По каким вопросам чаще всего обращаются владимирцы в систему Платформы обратной связи? В...

По каким вопросам чаще всего обращаются владимирцы в систему Платформы обратной связи?В администрации города Владимир сообщили о количестве обращений жителей в систему Платформы обратной связи.Платформа ПОС позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Такие сообщения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ в течении 30 дней.В период с 16 по 29 февраля 2024 года поступило 379 обращений владимирцев в систему ПОС. Актуальными стали темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и вывоз мусора.Как воспользоваться системой ПОС:- Через ПОС.Госуслуги.- Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».- С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в группе администрации Владимира.Фото: администрация города Владимира; freepik.com