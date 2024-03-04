По каким вопросам чаще всего обращаются владимирцы в систему Платформы обратной связи?
В...
По каким вопросам чаще всего обращаются владимирцы в систему Платформы обратной связи?
В администрации города Владимир сообщили о количестве обращений жителей в систему Платформы обратной связи.
Платформа ПОС позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Такие сообщения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ в течении 30 дней.
В период с 16 по 29 февраля 2024 года поступило 379 обращений владимирцев в систему ПОС. Актуальными стали темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и вывоз мусора.
Как воспользоваться системой ПОС:
- Через ПОС.Госуслуги.
- Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
- С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в группе администрации Владимира.
Фото: администрация города Владимира; freepik.com