Об этом рассказали представители районной администрации.

Под Ковровом скончался 98-летний ветеран Николай Дюдин. Об этом рассказали представители районной администрации.Родом мужчина из деревни Авдеево Ивановской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет. В конце 1943 года ему вручили повестку, после чего он отправился на Дальний Восток в учебку, далее – под Тверь.Бои мужчина вёл, как пулемётчик. Первые военные действия для Николая прошли между Финским заливом и Ладожским озером, там он получил ранение в спину (осколок попал между позвоночником и сердцем). Врачи его удалили лишь в 50-м году. А при форсировании реки Одер его зацепило снайперской разрывной пулей.В составе 120-й стрелковой Гатчинской дивизии ветеран прошёл первый Украинский фронт, третий Прибалтийский фронт, переправу через Вислу в Польше. Перед 9 мая ему удалось побывать в Германии при перевозке госпиталя.Преставился Николай Дюдин 27 февраля, прощание с ним прошло 29 февраля. Последние годы жизни он провёл в посёлке Малыгино.