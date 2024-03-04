24 января этого года 17-летний подросток из Киржача позвонил в полицию и сообщил, что один из колледжей города заминирован. Парень использовал программное обеспечение, позволяющее остаться

24 января этого года 17-летний подросток из Киржача позвонил в полицию и сообщил, что один из колледжей города заминирован. Парень использовал программное обеспечение, позволяющее остаться анонимным, и думал, что его не найдут. Как сообщили в региональном Следкоме, в образовательное учреждение незамедлительно приехали экстренные службы, эвакуировали людей и обследовали здание. Выяснилось, что никакой бомбы нет. Но