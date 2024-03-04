В отношении двоих несовершеннолетних жителей Киржача возбуждены уголовные дела.

В отношении двоих несовершеннолетних жителей Киржача возбуждены уголовные дела. Подростков обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в январе 2024 года. Правоохранители установили, что парни позвонили в один из региональных колледжей и анонимно сообщили о минировании. Информацию тщательно проверили, но она оказалась ложной.Звонивших оперативно разыскали. В настоящий момент подростки находятся под подпиской о невыезде.