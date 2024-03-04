Правоохранители задержали 25-летнего москвича.

Правоохранители задержали 25-летнего москвича. Молодого человека подозревают в совершении серии краж из торговых точек Юрьев-Польского. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Преступления были совершены осенью прошлого года. Представители городских магазинов сообщили, что некий мужчина похитил из торговых залов еду и спиртное на общую сумму около 26 тыс. рублей.Подозреваемого арестовали в Москве, и на допросе он во всём сознался. В настоящий момент в отношении столичного жителя возбуждены уголовные дела. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.