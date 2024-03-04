Правительство Владимирской области и ОАО «РЖД» подписали Соглашение о сотрудничестве на 2024-2026...

Правительство Владимирской области и ОАО «РЖД» подписали Соглашение о сотрудничестве на 2024-2026 годыГубернатор региона Александр Авдеев и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский провели совещание, в ходе которого сторонами было подписано Соглашение между Правительством Владимирской области и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2024 – 2026 годы.Стороны обсудили организацию транспортно-пересадочного узла на станции в Гусь-Хрустальном, благоустройство остановки в Боголюбово, развитие логистической инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере производства продукции для нужд РЖД.Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» уже обновила подвижной состав на маршрутах Муром-Ковров и Владимир-Тумская, отремонтировала ряд станций, построила пешеходный мост через ж/д в Боголюбово, а также увеличила количество скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново.«Мы быстро переходим от идей к реализации совместных проектов. Это модернизация железнодорожной инфраструктуры, проекты в области логистики, развития науки и промышленности: наши инженеры уже выполняют ряд импортозамещающих задач для нужд РЖД. У коллег есть запрос на развитие этого направления», – отметил Александр Авдеев.В рамках договорённости сторон в 2024 году «РЖД» проведут капремонт на вокзале и привокзальной территории в Гусь-Хрустальном. А также будет организован заезд городских автобусов к зданию вокзала.Помимо этого, «РЖД» приступит к реконструкции железнодорожного вокзала во Владимире.«Совместные проекты позволят инженерному блоку изобретать, промышленному блоку – реализовывать, а Железным дорогам – приобретать продукцию, в которой мы нуждаемся», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области