6 марта во Владимире будет проводиться проверка оповещения населения

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 6 марта с 10:00 до 11:00 будет осуществлена ретрансляция сигнала «Внимание всем!», сопровождаемая включением электросирен и громкоговорителей. Кроме того, следует ожидать временной замены эфира общедоступных телевизионных и радиостанций, действующих на территории всей страны.Учебные мероприятия пройдут в две фазы. Первая включает в себя тренировку практических навыков по преодолению чрезвычайных ситуаций, возникающих в связи с наводнениями. Также будет проведена тренировка по предоставлению финансовой помощи населению, подвергшемуся последствиям чрезвычайных ситуаций.Во второй фазе будут отработаны навыки тушения лесных пожаров и обеспечения защиты населенных пунктов, экономических и социальных объектов от возможных последствий пожаров в природных ландшафтах.