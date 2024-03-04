Роспотребнадзор проверил 29 супермаркетов популярной сети. В результате “продуктового рейда” в каждом магазине нашли нарушения, также пришлось изъять ряд товаров: мясо, яйца, рыбу и

Роспотребнадзор проверил 29 супермаркетов популярной сети. В результате “продуктового рейда” в каждом магазине нашли нарушения, также пришлось изъять ряд товаров: мясо, яйца, рыбу и другое. Название сети супермаркетов не разглашается, однако его не трудно вычислить по ценникам на фото. В Роспотребнадзоре рассказали, что в магазинах были выявлены следующие нарушения: – несоблюдение требований к маркировке реализуемых