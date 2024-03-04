«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани. Оператор построил оптику до основных турнирных площадок: выставочного комплекса «Казань-Экспо», ледового дворца «Татнефть Арена», дворца единоборств «Ак Барс», спортивного комплекса «Казанская академия тенниса», экстрим-парка «УРАМ», IT-парка им. Башира Рамеева, в городе инноваций Иннополисе, Казанском