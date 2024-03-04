Почти 5 млн м3 снега вывезено снегоуборочной техникой со станций и перегонов Горьковской железной дороги с начала зимнего периода 2023/2024 гг., выполнено 14,6 тыс. рейсов.

Почти 5 млн м3 снега вывезено снегоуборочной техникой со станций и перегонов Горьковской железной дороги с начала зимнего периода 2023/2024 гг., выполнено 14,6 тыс. рейсов. Это превышает показатель прошлого сезона на 54%.Снегоочистительной техникой с ноября 2023 года по февраль 2024 года было очищено почти 65 тыс. км пути, что превышает прошлогодний показатель на 47%. Максимальные объёмы снега были вывезены с 19 по 26 января и с 4 по 17 февраля 2024 года.Для уборки и вывоза снега было задействовано 108 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Из них 55 снегоуборочных машин, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмообдувочных машин и 7 струг-снегоочистителей.При работе в зимний период особое внимание на железной дороге уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проходит комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования.На вокзалах и станциях еженедельно проводится ревизия осветительной аппаратуры, компрессорных установок, устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи. Также проверяются все служебно-технические здания и сооружения, объекты тепловодоснабжения.Кроме того, усилен контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Работники совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами. Организован контроль санитарного состояния платформ начальниками участков и машинистами.