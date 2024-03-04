Следователи СК организовали проверку о ненадлежащем воспитании матерью ребенка-инвалида из...

Следователи СК организовали проверку о ненадлежащем воспитании матерью ребенка-инвалида из МуромаВ пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщили об организации процессуальной проверки по сообщению в СМИ о ненадлежащем воспитании матерью ребенка-инвалида из Мурома.В эфире федерального телеканала сообщили о женщине, лишенной прав в отношении трех из четырех своих детей. Она проживает с несовершеннолетним сыном, являющимся инвалидом детства. Мальчик живет в плохих условиях, а его пенсия расходуется ею, в том числе, - на покупку спиртного.«Отмечается, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должных мер к женщине не принимается», - сообщили в следственном комитете.Следователи выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех озвученных в сюжете обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области