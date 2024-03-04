Смотрите Вести в 14.30: первые в этом году правки бюджета - в интересах обманутых дольщиков
Пока...
Смотрите "Вести" в 14.30: первые в этом году правки бюджета - в интересах обманутых дольщиков
Пока суд да дело
Суд по резонансному ДТП с гужевой повозкой в Суздале поставили на паузу. Куда делся подсудимый?
План расходов
Первые в этом году правки бюджета - в интересах обманутых дольщиков. Когда достроят многострадальные дома на Верхней Дуброве во Владимире?
Всё по-взрослому
Центр общения старшего поколения заработал в Камешково. Досуг для тех, кому за.