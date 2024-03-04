Проект застройки поставили на паузу и отправили на доработку. Завершились общественные обсуждения, в ходе которых жители города могли высказать замечания и внести предложения. Мы

Проект застройки поставили на паузу и отправили на доработку. Завершились общественные обсуждения, в ходе которых жители города могли высказать замечания и внести предложения. Мы рассказывали про комментарии, которые администрация опубликовала на своем сайте – там было более 80 недовольных записей. Ни один не высказался в поддержку проекта. Мэр города Дмитрий Наумов 1 марта выложил запись,