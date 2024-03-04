События недели: Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному...
События недели: Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию
"Задачи на будущее" - Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.
"Заявление по собственному" - Еще один владимирский перевозчик покинул владимирский автобусный рынок.
"Стерильная чистота" - В Камешковском районе "простаивает" вновь построенный мусоросортировочный комплекс.
"Духовное наследие" - Центр Владимира стал площадкой для масштабных форума, фестиваля и конференции.
"Первые всходы" - Молодой фермер из Петушинского района вложил "Агростартап" в выращивание микрозелени.
"Щенячий патруль" - На службу в кинологическое подразделение УФСИН заступили три породистых щенка.