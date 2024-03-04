За возврат 41 иностранного гражданина обратно на работу мужчина попытался заплатить 140 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции. Но незаконная сделка не удалась – на
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2024-sotrudnik-stroitelnoj-firmy-popytalsya-vykupit-migrantov-u-policii.html" target="_blank">Сотрудник строительной фирмы попытался “выкупить” мигрантов у полиции</a> - За возврат 41 иностранного гражданина обратно на работу мужчина попытался заплатить 140 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции. Но незаконная сделка не удалась – на
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2024-sotrudnik-stroitelnoj-firmy-popytalsya-vykupit-migrantov-u-policii.html]Сотрудник строительной фирмы попытался “выкупить” мигрантов у полиции[/url] - За возврат 41 иностранного гражданина обратно на работу мужчина попытался заплатить 140 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции. Но незаконная сделка не удалась – на