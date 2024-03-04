За возврат 41 иностранного гражданина обратно на работу мужчина попытался заплатить 140 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции. Но незаконная сделка не удалась – на

За возврат 41 иностранного гражданина обратно на работу мужчина попытался заплатить 140 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции. Но незаконная сделка не удалась – на взяткодателя возбудили уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, в августе прошлого года 35-летний сотрудник строительной фирмы прибыл в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району, чтобы узнать